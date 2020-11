Qalalaasaha Itoobiya: Saameynta uu dagaalka Itoobiya ku yeelan karo dalalka dariska

Xoghayaha guud ee Qaramada Midobey António Guterres oo isku dayayay in uu xaaladda dajiyo ayaa ka digay "in xasiloonida Itoobiya ay muhiim u tahay guud ahaan gobolka geeska Afrika".

'Saameyntu waa mid wayn'

Waxaa sido kale aan shaki ku jirin in dagaalka ka socda gobolka Tigray uu furi doono aag cusub, balse ilaa iyo imika xukuumadda Eritrea ayaa beenisay in dagaalka ay ku lug leedahay.

"Haddii xaaladu ay ka sii darto islamarkana Mr Abiy uu ku qasbanaado in ciidamada uu Soomaaliya kala soo baxo, taasi waxay noqon doontaa musiibo... waxay fursad siinaysaa Al-shabab oo dib isu so auruursanaya mar kale," ayuu yiri Mr Cabdi oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha gobolka.

'Baab'idda Qarannimada Itoobiya'

Balse agaasimaha xarunta the Horn Institute, oo fadhigeedu yahay Nairobi Hassan Khannenje, ayaa qaba in rai'sul wasaare Abiy looga baahnaa in uu khadka dowladda dhexe ku soo celiyo Tigray si looga hortago xaalad ah in kuwa kale ay ku deydaan.