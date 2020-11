Caasimadda deegaanka Amxaarada oo la duqeeyay

Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in caasimadda deegaanka Amxaarada ee Bahir daar iyo magaalada Gonder ee aan ka fogeyn xalay gantaallo lagu weeraray.

Weriyaha BBC-da halkaasi uga soo warrama wuxuu sheegay in gantaallada ay cabsi iyo argagax ku abuurtay shacabka magaalooyinkaasi ku nool. Gantaallada ayaa xalay saacaddu markay ahayd 11-ka fiidnimo lagu gaaray magaalooyinkasi.

Wariyaha BBC halkaasi uga soo warrama ayaa sheegay in qaraxa kaddib ay rasaas xooggan socotay muddo 20 daqiiqo ah, wallow aan la sheegin cidda rasaastaasi isdhaafsanysay.

Wararku waxay intaa ku darayaan in magaalada Baxir-daar ay saaka caadigeeda ku soo laabatay.

Maamulka deegaanka amxaaraduna wuxuu sheegay iney wadaan baaritaan ku qotoma in weerarka gantaallada ee labadaasi magaalo lagu soo qaaday uu xiriir la leeyahay deegaanka Tigraay iyo inkale.

Iyada oo baaritaanka dhacdooyinkaasi loo saaray guddi xaqiiqa raadin ah ayaa waxaa la shaacin doonaa wixii ka so baxa baaritaankaasi.

Dhanka kale wararka sheegaya in dad badan oo rayid ah lagu laayay gobolka Tigray ayay Qaramada Midoobay ku sheegtay inuu u dhigmo "dambiyo dagaal" haddii la xaqiijiyo.

Madaxa guddiga Qaramada Midoobey u qaabilsan xuquuqda aadanaha Michelle Bachelet ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo wararka sheegaya in laga yaabo in boqollaal qof lagu dilay hal magaalo.