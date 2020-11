Meheradda macaamiiisheeda buurbuurani is dhuubaan ee Hargeysa ku taal

"Dad badan oo danaynaya ayaa noo yimi oo raba in ay is dhuubaan" ayay Yaasmiin oo mulkiiilaha meheraddan ahi u sheegtay weriyaha BBC-da ee magaalada Hargeysa Siddiiq Burmad.

Sidee bunkani u yarayn karaa cayilka?

Yaasmiin oo lafteedu isticmaasha ahna mulkiilaha goobtan ayaa BBC-da u sheegtay, in bunkani caloosha socodsiin doono, qofkuna uu hore ka dareemi doono. Waxa ay sheegtay in uu ku qasbi doono in qofku tamar u hayo in uu socsocdo, isla sida oo kalena waxa uu ka xidhi doonaa abateedka ama cuntada oo ka yaraata, si uusan qofku ugu baahan cunto badan oo uu cuno