Awoodda millatari ee maamulka Tigrey inteey gaarsiisantahay?

Dagaalka ayaa socdo in ka badan laba toddobaad iyadoo ciidamada Tigreygu ay gantaallo ku garaaceen caasimadda deegaanka Amxaarada ee Bahir daar iyo magaalada Gonder .

Inkasta oo dadka wax falanqeeya ay sheegayaan in mamaulka Tigrey uusan haysan awood Millatari oo gaar ah haddana waxaa la sheegayaa in ciidamadii Millatarigu ay dhawaan weerareen ciidamada mamaulkaasi intii ay laayeen mooyaane intii kale ay mamaulkaas raaceen taas oo ka dhigan in hubkii ciidamadaasi ay wateen uu gacanta u galay ciidamada mamaulka Tigreyga.