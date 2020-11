Maxay tahay shimbirta lagu kala iibsaday 1.9 milyan oo doolar?

Ninka iibsaday qooleydan ayaa la sheegayaa in ay suurtagal tahay in uu doonayo in ay u taranto. Haseyeeshee shirkaddaa xaraashtay shimbirtan ayaa sheegtay in ay la yaab tahay in lacag sidaa u badan lagu kala iibsado shimbirtan.