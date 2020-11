Ilhaan Cumar oo ka baxday heshiiskii ay kula jirtay shirkadda ninkeeda

Warbaahinta reer Galbeedka ayaa si weyn u hadal haya sheeko ku saabsan in Ilhaan Cumar, oo ka tirsan Aqalka Wakiillada Mareykanka, ay xiriirkii shaqo u jartay shirkadda la talinta dhinaca siyaasadda ee uu leeyahay seygeeda.

Wakaaladda wararka ee Associated Press oo ka mid ah warbaahinta wax ka qoray sheekadan ayaa sheegtay in Ilhaan ay go'aankaas u sababeysay si ay taageerayaasheeda ugu caddeyso in aysan jirin arrin gaar ah oo kala dhaxeysa shirkaddaas.