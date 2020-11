Trump oo soo saaraya amarro cusub ka hor inta aan la caleema saarin Biden

Madaxweynaha dalka Maraykanka aya ala filaya in uu amar ku bixiyo in ciidamo dheeraad ah laga soo saaro dalalka Afghanistaan iyo Ciraaq sida warbaahinta ay kasoo xigteen saraakil ka tirsan wasaarada difaaca dalkaasi.

Madaxweyne Trump wuxuu horey u sheegay inuu doonayo "dhamaan" ciidamada in guryahooda ku laabtaan marka la gaaro ciidda masiixiga ah ee Christmas.

Madaxweyne Trump ilaa iyo hadda ma uusan ogolaan in doorashada looga guuleystay.

Waxaa la filaya in ciidamado dhamaantood lasoo saaro 15ka bisha janaayo sida ay ku warantay jariirada the Wall street Journal, maalmo un ka hor caleema-saarka Madaxweynaha la doortay Joe Biden.

Madaxweyne Trump wuxuu muddo dheer ku baaqayay in ciidamada Mareykanka ay dalka dib ugu soo laabtan wuxuuna dhaleeceeyay faragalinta militariga Mareykanka inay tahay mid kharash badan uu ku baxayo oo aan waxtar lahayn.

Bishii September Waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa ku dhawaaqday in kabadan seddex meelood meel, ciidamadooda ay kala bixi doona Ciraaq sida uu xilligaasi sheegay taliyahooda ugu sareeya ee Bariga Dhexe.

Jeneraal Kenneth McKenzie ayaa wariyeyaasha u sheegay in ciidamada Ciraaq jooga tiradoodu ay tahay 5,200 laguna soo koobi doono 3,000.

Maraykanka waxaa uu sheegay in ciidamada haray ay sii wadi doonaan la-talinta iyo caawinta ciidamada amniga ee Ciraaq si ay "u ciribtiraan" kooxda jihaad-doonka ah ee Daacish (IS).

Waxaa la filayaa in uu soo dhaweeyo in ciidamada Ciraaq la dhimo taas oo uu arko horumar laga gaaray balanqaadkiisi ololaha doorashada 2016-ka oo uu ku sheegay in ciidamada Maraykanka laga soo saaro dagaalada aan dhamadka lahayn.