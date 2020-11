“Guddiga doorashada waxaa loo xushay dad dowladda Soomaaliya taageera”

Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas raaciyay in marnaba aysan ka soo horjeedin in guddi lasoo magacaabo: "Waxa kaliya aan diidan nahay ma aha in guddi lasoo xulo balse waxaan diidan nahay in dowladda ay taageerayaasheedii nooga dhigto garsooreaal," ayuu yidhi Geelle.