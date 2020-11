Dowladda Kenya oo " baareysa ka ganacsiga caruurta "

Dowladda Kenya aya amartay in baaritaan lagu sameeyo caruurta la xado ee lasii iibiyo kadib baaritaan ay BBC-da ka sameysay suuq madow oo lagu kala iibsado caruurta.

Wasiir katirsan dowladda ayaa sheegay in dembiilayaasha ay wajihi doonaan sharciga.

Mar uu ka hadlayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Nairobi ayaa wasiirka shaqaalaha iyo daryeelka bulshada, Simon Chelugui waxaa uu sheegay in kuwa iibiya iyo kuwa laga iibiya caruurta ay isku mid yihiin, waxaana uu ballan qaaday baaritaan dhab ah oo lagu sameynayo arrintaas.

Fred Leparan ayaa diiday dalab loo jeediyay oo ahaa in uu ka jawaabo caddeymaha baaritaanka lagu soo bandhigay. Wasiirka shaqaalaha ayaa qiray in loo baahan yahay in sare loo qaado qaar kamid ah xarumaha lagu daryeelo caruurta.