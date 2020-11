Culimada Sacuudiga maxay argagixiso ugu tilmaameen Ikhwaanul Muslimiin?

Qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay wasiirka Awqaafta iyo arrimaha Diinta Sacuudiga, Abdul Latif Al Al-Sheekh, wuxuu ku baaqay in khudbadaha jimcaha ee dalka Sacuudiga looga hadlo arrinta fatwada hay'adda culumada oo Ikwaanul Muslimiinta ku tilmaamay "urur argagixiso."

Arbacadii la soo dhaafay ee isbuucii hore, hay'adda culumada sacuudiga ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Ikhwaanul Muslimiinta ay yihiin "urur argagixiso oo aan matalin Islaamka", iyagoo intaa ku daray "in ururka ay raacaan hadafkooda xisbiga ahaan ee khilaafsan shareecada Islaamka."

Balse waxaa hadda cusub waa bayaanka hay'adda culumada Sacuudiga oo Ikhwaanka ku tilmaamtay in ay yihiin "urur argagixiso oo aan matalin Islaamka."

Jawaabta ay ka bixiyeen Ikhwaanka

Jawaabaha kala duwan ee laga bixiyay

Dadka fikradaha ka dhiibtay barta Twitter--ka waxay ku kala qeybsameen bayaanka ka soo baxay hay'adda culumada Sacuudiga. Qaar ayaa taageeray kuwana way diideen.

Dadka taageersan hadalka wasiirka waxay sheegeen in la joogo xilligii la soo afjari lahaa halista ururka Ikhwaanka, oo ay sheegeen in fikirka ay rumeysan yihiin "uu sababay fiditaanka fikradaha xagjirnimada iyo in ay carqalad ku noqdeen qorshayaasha Diinta lagu xoojinayo."