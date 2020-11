Madaxda Sirdoonka Mareykanka oo aad uga cabsanaya Donald Trump

Xilli saraakiil badan baa horay shaqada looga eryay wareegto madaxweyne iyo magacaabista kuwo kale - haddana la hadal hayo in saraakiil kale la eryi rabo - ayaa waxaa isasoo taraya cabsi xoog leh oo ku dhex faaftay sirdoonka Mareykanka iyo waaxda amniga qaranka.

Waxaa walaac weyn laga qabaa in arrintan ay tahay isku day uu madaxweynaha ku doonayo inuu xilka isku dhajiyo.

Laakiin gudaha sirdoonka waxaa laga aaminsan yahay in ujeeddada madaxweynaha ay noqon karto aargoosi shakhsi ah oo ka turjumaya madaxweynenimada Donald Trump.

Dhinac markii laga eegana, arrintan waxay sababteeda noqon kartaa in madaxweynuhu uu ka cadheysan yahay in ay u hirgali waayeen ujeeddooyin dhowr ah oo uu damacsanaa inta uu xilka hayo, sida in ciidamada Mareykanka laga soo saaro Afghanistan.