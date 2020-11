Laacibka kooxda Liverpool Maxamed saalax oo mar kale laga helay Feyriska Corona

Ururka ciyaaraha dalka Masar ayaa waxay xaqiijiyeen in Arbacadii mar kale baaritaan lagu sameeyay islamarkana laga helay cudurka.

Arrintani ayaa waxay micnaheedu tahay in Mr Saalax uusan ka qeyb gali doonin labada kulan ee kooxdiisa Liverpool, maadaama ay tahay in mar kale in uu karantiil galo.