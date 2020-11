Muxuu Obama dhab ahaantii ka aaminsanaa Erdogan iyo madaxda kale ee caalamka?

Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa ku sifeeyey Vladimir Putin-ka Ruushka inuu yahay sidii maamule waadh cusbitaal, halka uu ku sifeeyey madaxweynihii hore ee Faransiiska Nicolas Sarkozy in "aftahamadiisu sarrayso"" buugga xusuusqorkiisa oo ka koobnaan doona laba qaybood.

Buuggan oo lagu magacaabo A Promised Land ayaa ilaa iyo hadda la iibsaday ku dhawaad 890,000 oo nuqul dalalka US iyo Canada afar iyo labaatankii saac ee u danbeeyey, taas oo noqonaysa rikoodh cusub oo daabacadeed oo u dhigmaysa shirkadda daabacaadda Penguin Random House. Waxaana la filayaa in uu noqdo buuggii xasuusqor madaxweyne ah kii ugu iibsiga badnaa taariikhda.

David Cameron

Mr Obama ayaa yidhi waan ammaanayaa isaga shaqsi ahaan ("Waan ka heli jirey shaqsiyan, xitaa markii aan si adag u doodayno") laakiin ma uusan qarin xaqiiqda ah inuu diiddaanaa siyaasadiisa dhaqaale. "Cameron wuxuu si dhow ula jaanqaaday nidaamka suuqa xorta ah, isaga oo dadkiisa u ballanqaaday in barnaamijkiisa dhimista adeegyada dowladda - ay weheliso dib-u-habeynta qawaaniinta iyo ballaadhinta ganacsiga - ay horseedi doonto xilli cusub oo tartan Ingiriis ah," ayaa uu qoray Obama "Taa baddalkeeda, sida la saadaalin karo, dhaqaalaha Ingiriisku wuxuu hoos ugu sii dhacayay heerka ugu hooseeya ee dhaqaale."

Vladimir Putin

Mr Obama wuxuu sheegay in hogaamiyaha Ruushka uu xasuusiyay baroonadii siyaasadeed ee uu la kulmay intii uu ku guda jiray xirfadiisa hore ee Chicago. Wuxuu qorayaa inuu ahaa "sidii maamul cisbitaal degmo, marka laga reebo inuu u dheereyd inuu hayay furaha hubka nukliyeerka iyo diidmada qayaxan ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay".

Wuu sii waday: "Putin xaqiiqdii wuxuu i xasuusiyay noocyada raggii horey u soo maamulay ururadii Chicago ama Tammany Hall [urur siyaasadeed ka dhisan magaalada New York] - adadkaanta, caqlibadnaanta, oo aan la garanayn shakhsiyaad ogaa waxay ogaayeen, kuwaas oo aan waligood u dhaqaaqin meel ka baxsan waaya-aragnimadooda cidhiidhiga ah, isla markaana u arkay u-adeegsiga, laaluushka, in hoos gacmaha la isu saaro, khayaanada, iyo rabshadahu in ay mararka qaarkood yihiin aalado ganacsi oo sharci ah. "