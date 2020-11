Magaalo bandaw u gashay been uu qof sheegay

Koonfurta Australia ayaa go'aansatay in ay gasho bandaw gobolka oo dhan ah iyada oo loo cuskanayo been uu sheegay nin sheegay in uu qabo Covid-19 oo xidhiidh la yeeshay makhaayad gadda Pizza, sida ay boolisku tabiyeen.