Shaki ka dhashay hadalkii Gulleed ee ahaa in '' Farmaajo wareega koobaad ku guuleysan doono''

Qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxwaynanimada ayaa dowladda ku dhaliilay in aysan doonayn qabashado doorasho xaq iyo xor ah.

Mr Guuleed oo goob xaflad ah ka hadlayay ayaa waxaa uu xusay in doorashada wareegga kuwaad ay ku guuleysan doonaan sidii ka dhacday Galmudug, Hirshabeele iyo Koonfur Galbeed.

"Waa qish uu bixiyay"

Qaar ka mid ah musharaxiinta mdaxawyananimada doorashada 2020/21 ayaa waxay shaki ka muujiyeen arrintan, halka kuwa kalana ay sheegeen in wax ay tuhunsanaayeen uu banaanka u soo baxay.

Cabdi Kariin Xuseen Guuleed oo ah hogaamiyaha xisbiga Sahan islamarkana ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa madaxwaynanimada oo ka jawaabayay hadalka rai'sul wasaara ku xigeenka ayaa sheegay in uu aad ugu mahadsan yahay in uu ku baraarujiyay waxyaabaha ay dowaladda hadda jirta ay damacsan tahay.

Waxaa uu intaa ku daray in mucaaradka ay waligood ogaayeen in doorashada soo socota la qorsheynayo in la "boobo, balse uu raii'sul wasaara ku xigeenka uu shacabka ku baraarujiyay sida ay doorashada u ekaana doonto.