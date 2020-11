Wasiir amar ku bixiyay arrin dad badan oo reer Uganda ah ay ka argagaxeen

Bobi Wine ayay booliiska Uganda ku eedeeyeen in uu jabiyay xeerarka lagu xakameynayo faafida feyriska Corona ka dib markii u ka qeyb galay isu soo bax uu musharaxnimadiisa ugu ololeynayay.

Balse hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa waxay sheegayaan in dacwadaha lagu soo oogay ay yihiin kuwa looga gol leeyahya in lagu cadaadiyo mucaaradka ka hor doorashada guud ee lagu wado in Uganda ay ka dhacdo bisha January.