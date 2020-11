Madaxda mucaaradka oo Muqdisho ku shiraysa xilli uu jiro walaac ku aaddan hufnaanta doorashada

Ajandayaasha shirka looga hadlayo waxa kamid ah sidii loo mideyn lahaa mowqifka hogaamiyayaasha mucaaradka iyo in dawladda federaalka culeys lagu saaro sidii ay dibu eegis ugu samayn lahayd xubnaha guddiyada doorasho ee la magacaabay kuwaas oo qaylo dhaan badani ka timid.

Murashaxiintan oo ay kamid yihiin labo madaxweyne oo hore labo madaxweyne maamul goboleed oo hore, raisul wasaare hore iyo siyaasiyiin kale oo dhamaantood sheegay in damac uga jiro xilka madaxweynaha Soomaaliya doorashada soo socota ayaa ka doodaya sidii moqifkooda ku aadan hannaanka doorashada u mideyn lahaayeen isla markaana u samaysan lahaayeen isbahaysi kumeel gaadh. Sidoo kale xubnahan waxay ka wada hadli doonaan sidii go'aan mideysan uga qaadan lahaayeen guddiyada doorasho ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ee la dhisay oo horaantiiba mid mid ay uga soo horjeesteen.

Cabdi Xaashi Cabdillahi oo aanay indhawaalaba isku fiicnayn madaxda kale ee dawladda federaalka ayaa dhiniciisa magacaabay guddi doorasho oo uu ku sheegay inay maamuli doonaan doorashada xildhibaannada gobolada woqooyi u gali doona barlamaanka cusub ee soo socda. Warqada uu gudoomiyaha aqalka sare u diray madaxweynaha dawladda federaalka iyo raisul wasaarihiisa iyo madaxda maamul goboleedyada oo nuqul kamid ah uu soo gaaray BBC-da ayuu ku sheegay in uu magacaabay guddii ka kooban sideed xubnood.

Cabdi Xaashi Cabdillahi ayaa sheegay in raisul wasaare rooble magacaabay guddiyo aanay jirin cid uu kala tashaday badankoodna ay yihiin askar iyo shaqaale dawladeed sidaa daraadeedna aan lagu kalsoonaan karin dhexdhexaadnimadooda.

Gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa u sheegay ra'isul wasaaraha xukuumadda federaalka Maxamad Xuseen Rooble in xubnaha uu hadda magacaabay gudoomiyaha aqalka sare iyo afartii xubnood ee heer federaal ee uu horey u magacaabay in ay kamid noqdaan guddiga hirgalinta doorashada heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka in la hawgaliyo isla markaana la siiyo tababarka ay u baahan yihiin si lamid ah kuwa maamul goboleedyada kale.