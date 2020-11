Milatariga dowladda Itoobiya oo la wareegay magaalo kale oo aad muhiim u ah

Xukuumadda Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeedu ku sii durkayaan gobolka woqooyi ee Tirgay oo ay magaalada Adigrat ka qabsadeen xoogaga u daacad ah xukuumadda gobolkaas.

Maamulka Tigray ayaa sheegay in dad rayid ah lagu laayey dagaalka ka dhacay magaaladaas laakiin faahfaahin intaa dheer may bixin.

Madaama oo telefoonnadii iyo internet-kiiba go'an yihiin way adagtahay in la xaqiijiyo wararkaas. Midowga Afrika aya sheegay inuu ergo dirayo, waxaana isa soo taraya baaqyada Qaramada Midoobay ee xabbad joojinta ah si loo helo marino gargaarka aadamenimo la mariyo.

Laakiin warfidiyeenku waxay sheegayaan in xukuumadda ra'isal wasaare Abiy Axmed aanay waxba ka soo qaadin dedaalkaa dhexdhexaadinta ah oo aad mooddo iney ka go'an tahay in dagaalku sii socdo.

Dowladda ayaa sheegtay in xooggagii kula dagaalamayay magaalooyiinkaasi "ay is dhiibeen".

Rai'sul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in ciidamadiisa ay imika kus ii siqayaan caasimadda Tigrey ee, Mekelle.

Hey'adaha gargarka ayaa ku baaqaya in sida ugu dhaqsiyaha badan si kumeelgaar ah xabadda loo joojiyo gobolka Tigrey si ay u suragasho in la gaaro dadka rayidka ah ee uu dagaalka saameeyay.

UNHCR ayaa sheegeysa in isu diyaariyaan qaabilaada qaxooti gaaraya 200,000 oo qof

Qaramada Midoobey ayaa doonaysa in la sameeyo tub gargaarka bina'aadanimo loo mariyo dadka uu saameeyay dagaalka labada toddobaad u dhaxeeya Militariga fedaraalka Itoobiya iyo xoogagga Tigrey.

Boqllaal qof ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay dagalada ka socda gobolka Tigrey ee waqooyiga Itoobiya.

Xaaladda bina'aadanimo oo laga deyrinayo

Hey'adaha gargaarka ayaan fursad u helayn in ay gaaraan goobaha dagaalka uu ka socdo, balse waxay cabsi ka qabaan in kumannaan rayid ah laga yaabo in dagaalka ay ku dhinteen tan iyo intii uu dagaalka bilaabmay horraantii bishan November.