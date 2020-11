Booliska Kenya oo ka digay qawlaysato gabdhaha yaryar af-duubanaysa

Booliska Kenya ayaa wada baadhitaan ay ku hayaan 'qawlaysato internet-ka" adeegsata oo hablaha yaryar ee intan fayraska karona jiro xaafadaha jooga ku saba [ballanqaadyo] been ah oo ku dirqiya in jidhkooda laga ganacsado.

Saddexda gabdhood waxay booliska u sheegeen in bog baraha bulshada ka mid ah looga soo diray martiqaad ah in ay ka soo qayb galaan ''xaflado" ka dhacayey magaalada.

Booliska ayaa waalidiinta digniin ugu sheegay in ay caruurtooda isha ku hayaan.

''Waaxda dembi baadhistu waxay ku wargelinaysaa bulshada in aanu ku daba jirno xubno ka tirsan kooxdaa qawlaysatada ah oo dhawaan la soo qaban doono si falal dembiyeedka ay galeen loogu ciqaabo" ayaa boolisku yidhi.

Todobaadkan horaantiisii ayaa gabdhahaa yaryar midkood haweenay ay ehel yihiin iyadoo ooyeysa muuqaal codsi ah ku baahisay Twitter-ka oo ay ku sheegtay in ay suurto gal tahay in gabdhahaa yaryar ee la la'yahay ay dhici karto in dalka laga tahriibiyo si jidhkooda looga ganacsado.