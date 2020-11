Harar – magaaladii u dambaysay ee tagsiga Biijootka buluugga ah adeegsata

Gawaadhida noocoodu yahay 404 iyo 504, soo na baxay badhtamihii qarnigii tagay, waxa culays wayni ka haystaa tagsiileyaasha Harar, waayo dhibtu waa in ay heli waayaan meel ay ka soo iibsadaan biraha ka jaba gawaadhidooda, sababtu na waa in warshadihii ka tanaasuleen soo saarista iyo suuqgeynta baabuurta noocan ah iyo beddelkooda.

Waxa aan wacaal waydiiyey in dadku ay garanayaan sawirradaas, waxana aan ogaaday in dadku ka haystaan aragtiyo kala duwan. Wajiga qofka ku sawiran gawaadhidu waa caan oo cid kastaa way garanaysaa, waxana ay u garanayaan in uu yahay sawirkii ku dhegganaa tagaasida, haseyeeshee qofka sawirani cidda uu yahay dadku ma wada garanayaan.