Madaxda mucaaradka Soomaaliya oo Muqdisho war ka soo saaray

Waxaa lagu wadaa in maanta magaalada Muqdisho lagu soo gebagabeeyo kulamo labadii maalmood ee la soo dhaafay halkaas ay ku lahaayeen qaar ka mid ah musharrixiinta xilka madaxtinnimada ee Soomaaliya.

Bayaanka musharrixiinta madaxtinimada

Waxaa bayaanka lagu sheegay in dowladda Federaalka, iyo maamul goboleedyada dalka ee kala ah Hirshabeelle, Galmuug, iyo Koonfur Galbeed xubnaha ay soo xuleen aanay buuxinin shuruudihi looguu tala galay, oo ay ku jiraan xubno ka tirsan hay'adaha nabadgalyada, shaqaalaha rayadka ee dowladda iyo kuwa sida joogtada ah u taageero madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.

Iyagoo ugu dambeyntina sheegay in loo baahan yahay in magacaabista guddiyada ay tahay in la waafajiyo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo heshiisyadii siyaasadeed ee horay loo gaaray.