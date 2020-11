Sucuudigu ma ku dhiiran karaa aqoonsiga Israel?

su'aahsani waa mid ay muddo is weydiinayeen khubarada falanqeeya siyaasadda Bariga Dhexe oo badankoodu ay u badinayaan in xidhiidh qarsoodi ahi jiro oo aanay arintu taagnayn ma dhici doontaa ee ay tahay in la is weydiiyo goorma ayaa la shaacin doonaa.