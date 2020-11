100 Haween: Dowlad golaheeda wasiirada dhammaan ay haween yihiin

Lamaanahan ayaa la arkayay iyaga oo is-barbar taagan oo gacmaha is haysta, wayna dhoollacadeynayeen. Waxay taaganaayeen goobta lagu magacaabo Keseranta, oo ah guriga ay ka deggan tahay magaalada Helsinki, meel u dhaw badda Baltic.

"Maya, waxay doonayaan in arrimo ay wax badan ka ogaadaan, waxyaabo badan ayaa socday," ayay si adag ugu jawaabtay. "Waxaa laga yaabaa in qeybaha dambe ay i waydiiyaan."

Sawirkii ugu horreeyay ee baraha bulshada qabsaday waxaa Sanna Marin laga qaaday in ka badan 200 maalmood ka hor, bishii December 2019, maalintii ugu horreysay ee ay xilka la wareegtay.

Iyada oo barbar-taagan golaheeda wasiirada, waxay wariyeyaasha u sheegtay in ay mataleyso jiilka da'yarta ayna soo dhaweynayso in arrintan ay so jiidato dareenka warbaahinta caalamiga ah.