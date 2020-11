Qalalaasaha Tigray iyo Abiy Axmed: Waa kuma ninka biladda nabadda ku guulaystay ee haddana Shacabka qaxinaya?

Si hadafkaas loo gaaro wuxuu Abiy ballanqaaday in uu wareejin doono dhul si aad ah loogu muransanaa, gaar ahaan magaalada Badme, oo ah halkii ay ka dhaceen dagaalladii cuslaa, sanadihii 1998-kii iyo 2000, kuwaas oo tobannaan kun oo qof ay ku naf waayeen.

Abiy Axmed ayaa sidoo kale lagu amaanay in uu Itoobiya u horseeday isbadallo muhiim oo dhanka dimuqraadiyad ah iyo dadaalkiisa xallinta khilaafaadka meelo kale oo gobolka ka mid ah.

Waxaa uu sidoo kale kaalin muhiim ah ka qaatay in militariga Suudaan ee xukunka dalkaas la wareegay iyo mucaardka ay miiska wadahadalka isugu yimaadaan, ka markiimuddo mucaaradku ay wadeen dibad-baxyo baahsan oo ka dhacay Khartuum iyo meelo kale.

Wadahadallada labada dhinac waxay horseedeen in la sameeyo dawladda ku-meel-gaar ah oo awood wadaag ah.

Intaa waxaa u dheer, in uu isku dayay inuu gacan ka geysto sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirka diblumaasiyadeed ee u dhexeeya Eritereya iyo Jabuuti, ka dib sannado colaad siyaasadeed iyo mid xuduud ay ka dhex jirtay labada dal.

Ra'iisul Wasaaraha ayaa mar ciidamo gadoodsan ku amray in ay jimicsi sameeyaan si xanaaqa uu uga baxo

Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in illaa 40,000 oo qof oo gobolka Tigray ka barakacay ay gaareen Suudaan, sidoo kalana la filayo iney kuwa badan ay waddada ku soo jiraan.

Waxaan lagu soo warramayaa in dagaalkaas ay boqollaal qof ku dhinteen, kumannaanna ay ku barakaceen.

Hadaba waa kuma Abiy Ahmed?

Dad badan waxay u arkaan in uu yahay qof hadallo cadcad oo karti leh, gaar ahaan dhinaca hogaaminta.

Waxa la rumaysanyahay in Abiy uu taageero wayn ka haysto dhallinyarada Oromada iyo sidoo kale qoomiyadaha kale.

Dadka dhaliilaa se waxay sheegayaan in maadaama uu xubin keliya ka yahay isbahaysiga talada haya, in uusan awood u lahayn in uu meel mariyo isbedellada badan ee dadka mudaharaadaya ay doonayaan.