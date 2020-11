Tahriibayaal Doon ay la degtay oo faraantigooda arooska badda laga helay

Markii kooxaha gurmadka iyo samatabixinta ay badda Mediterranean-ka ka heleen labo faraanti oo ah kuwa arooska, waxay u maleynayeen in dadkii lahaa ay badda ku dhinteen.

Waxaa la yaab noqotay, in la helo dadkii iska lahaa labadan Faraanti.

Lamaanahaasi oo lagu kala magacaabo Axmed iyo Doudou oo aad ugu farxay arrintan ayaa imika lagu wadaa in loo geeyo faraantiyadooda oo ay markii hore ka samreen islamarkana u haysteen inay lumeen.

"Markii aan sawirka baahiyay uma maleynayn in la helayo ciddii boorsadani iska lahayd," waxaa sidaasi u sheegay BBC Axmad Al Rousan, oo dhanka dhaqanka kala shaqeeya hay'adda MSF ee ka howlgasha Taliyaaniga.

"Waxaan sidoo kale ku fikirayay in qofkii lahaa uu ku dhintay badda Mediterranean-ka."

"Waxaan si toos ah ula hadlay Axmed, waxaa uu bilaabay in uu ii sharxo faraantiyada iyo sababata ay boorsada ugu rideen," ayuu yiri Mr Al Rousan.

"Axmed aad ayuu u qiirooday, aad ayuuna ugu farxay in faraantiyadiisa la helo , waxayna u ahaayeen wax gaar ah.

Mr Al Rousan oo ka mid ah shaqaalaha hay'adda MSF ayaa sheegay in markii ay dadka tuseen sawirka Faraantiyada in uu aamini waayay "suurtagalnimada in la helay"