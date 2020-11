Diego Maradona: Falcelintii geeridiisa

Wuxuu qalliin guuleystay ku sameeyay xinjirowga dhiigga maskaxda horraantii Nofeembar waxaana laga rabay in laga daweeyo ku tiirsanaanta belwadda.

Watch all of Maradona's World Cup goals

Weeraryahanka xulka qaranka Argentina iyo kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa ammaan u muujiyay Maradona isaga oo sheegay in uu weligiis qalbyadeenna ku jiri doono.

Bayaan ay soo dhigeen baraha bulshada, xidhiidhka kubadda cagta Argentina ayay ku muujiyeen in "murugadooda ugu weyni tahay geerida halyeeygeenna", iyagoo intaa ku daray: "Waligaa waxaad ahaan doontaa qalbiyadeenna."

Maradona ayaa u soo ciyaaray kooxaha Barcelona iyo Napoli intii uu ku guda jiray xirfadiisa dhanka naadiyada, isagoo kula guuleystay labo horyaal oo Serie A ah kooxda reer Talyaani. Wuxuu xirfadiisa ciyaareed ka bilaabay Argentinos Juniors, sidoo kale wuxuu u ciyaarayay Sevilla, iyo Boca Juniors iyo Newell's Old Boys oo dalkiisa kuyaal.

1986 World Cup winner Diego Maradona has passed away aged 60

Diego Maradona: Argentina legend Maradona explains his infamous 'Hand of God' goal

Sidii Dunida uga falcelisay

Halyeeyga reer Brazil Pele ayaa ugu tacsiyeeyey Maradona, qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka: "Waa war murugo leh. Waxaan waayey saaxiibkeygii weynaa, duniduna halyeey ayay weyday. waxaa jira wax badan oo laga odhan karo. Balse hadda, Alle ha siiyo soo kabasho fiican qoyskiisa. Maalin, waxaan rajeynayaa in aan dib u kulanno. "

Weeraryahankii hore ee xulka England isla markaana ah barnaamij soo saaraha barnaamijka Match of the Day, Gary Lineker, oo ka mid ahaa xulkii England ee ay garaaceen Argentina koobkii adduunka ee 1986, ayaa sheegay in Maradona uu masaafo fog u taagan yahay ciyaaryahanka ugu fiican ee jiilkeyga, waxaana la dhihi karaa waa kan ugu weyn abid."