Maxaa xal u noqon kara xiisadda siyaasadeed ee madaxweyne Farmaajo iyo musharraxiinta?

"Waxaa noo caddaatay ama muuqatay in walwal aad u weyn inuu ka jiro dadka Soomaaliyeed dhexdooda iyo musharraxiinta, oo annaga ah, kaasoo ku saabsan inay doorahadaasi ku dhacdo hufnaan, daacadnimo, dhexdhexaadnimo, caddalad iyo daahfurnaan. Laakiin markii aannu aragnay dariiqa hadda la marayo oo ah in lasoo xulay guddiyo doorasho aan sina u noqon karin dhexdhexaad waxaa noo soo baxday in la doonayo in doorashada la musuqmaasuqo," ayuu yidhi.

Sidee horay loogu sii socon karaa?

"Waa muhiim in la helo doorasho xalaal ah, doorasho xor ah, doorasho lagu tartami karo, dowladda lafteedana waa in ay taas ka fikirto, maxaa yeelay ma wanaagsana in ay tiraahdo 'anigaa iri', Soomaaliya waxay u baahan tahay in la isu tanaasulo, waxay u baahan tahay in la tartiibiyo geeddi socodka nabadda, waxaa loo baahan yahay in la muujiyo qaangaarnimo, dowladduna waa inay qaangaarnimo muujisaa, nimankan tartamayana waa in waxyaabaha saxda ah ee ay tabanayaan wax laga qabto, waxyaabaha ay ku talax tagayaanna aan laga yeelin," ayuu yidhi Dr Cabdiwahaab.