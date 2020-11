Dhacdada anfariirka ku ridday madaxweynaha Faransiiska

Dhacdadaan ayaa horseedday in baaritaanno cusub lagu sameeyo ciidamada amniga.

Jimcihii maanta warbaahinta Faransiiska ayaa ku warantay in sarkaal ka tirsan madaxtooyada uu ku tilmaamay Mr Macron inuu ka carooday dhacdadaan ka hor wadahadallada uu la yeeshay Mr Darmanin oo ah wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi .

Muuqaalladaan oo ay duubtay kaamiradda amniga ayaa lagu daabacay Khamiistii Websit-ka wararka ee Loopsider. Waxaana ka muuqanayay seddex sarkaal oo haraati, feer la dhacaya fannaanka, wuxuuna sheegay in markii hore loo joojiyay inuusan xirneyn maaskarada wajiga.

Mr Zecler wuxuu sheegay in sidoo kale lagula kacay xadgudub cunsurinimo ah intii lagu guda jiray shanta daqiiqo ee la garaacayay.

Ninkaan oo la xiray waxaa lagu soo oogay dacwdo ah rabshad iyo inuu diiday in la xiro,balse dacwad oogayaasha ayaa meesha ka saaray eedahaas taas badalkeedana waxay fureen baaritaan ka dhan ah saraakiisha lagu eedeeyay falka garaaca ah .

Markii uu tagay xarunta booliska maalintii khamiista isaga iyo qareenkiisa si uu dacwad u gudbiyo, Mr Zecler wuxuu u sheegay wariyeyaasha in "dadkii ilaalin lahaa isaga inay dhibaateynayaan . Wuxuuna sheegay in waxa kaliya ee uu doonayo ay tahay in seddexda sarkaal sharciga la marsiiyo.