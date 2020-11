Maraykanka: Maxkamad diiday racfaan Trump u gudbiyey

Maxkamad racfaan oo heer federaal ah ayaa si adag u diiday dacwad [saraakiisha] ololaha Trump ku doonayeen in lagaga horjoogsado madaxweynaha la doortay ee Joe Biden in loogu dhawaaqo in isagu yahay musharaxii ku guulaystay gobolka Pennsylvania.