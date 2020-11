Qalalaasaha Tigrey: Itoobiya ma waxay minjaxaabisay ururka Midowga Afrika?

Itoobiya ayaa hormuud ka ahayd dhisiddii ururka midowga Afrika ee (AU), balse Alex de Waal oo faaqida arrimaha dalka Itoobiya ayaa ku doodaya in ficilada Itoobiya ay minjaxaabiyeen mabaa'dida ururka loo asaasay.

Balse madaxdan waxaa loo sheegay in Itoobiya ay sii wadi doonto howlgalka ka dhanka ah gobolka Tigrey.

Isaga oo soo xiganaya cahdiga Qaramada Midoobey ayaa bayaan uu soo saaray rai'sul wasaaraha waxaa uu ku adkeystay in dowladda fedaraalka ay waddo howgal gudaha ah, islamarkana ay tahay in la dhowro mabaa'dida ah in dal madaxbanaan aan la faragalin.