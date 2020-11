Madaxwaynaha Jubaland: Doorasho ma dhaceyso haddii aan Gedo nagula soo wareejin

Mr Axmed ayaa sheegay in dowladda fedaraalka ee soomaaliya ay wali haysato gobolka Gedo oo sida uu sheegay hoose yimaadda mamulkiisa.

Madaxwaynaha Jubland ayaa farta ku fiiqay in goobihii lagu heshiiyay in doorashada ay ka dhacdo qaarkood aysan jubaland ka talin ayna tahay in arrintaasi xal loo helo.