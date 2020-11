Sucuudiga oo xidhxidhay saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaan dhigga

Wakaaladda wararka ee Sucuudiga ayaa sheegtay in la xaqiijiyey in "dhawr sarkaal iyo shaqaale rayid ah oo ka tirsan wasaaradda gaashaan dhigga lagu helay falal lunsi maaliyadeed ah oo shaki leh iyo sidoo kale in lagu helay laaluush iyo ku takri fal awoodeed oo ay dadkaasi awoodooda u adeegsadeen in ay lunsadaan lacag dhan 229 bilyan oo Riyaal."