Maalmihii ugu dambeeyay ee madaxtinnimada Trump: 'Waxay la tahay inaan laga guuleysan'

Dadaallada Trump ee ah inuu la loollamo natiijada doorashada ee gobolka Pennsylvania ayaa guul darreystay Jimcihii. Xaakim ku sugnaa maxkamadda racfaanka ayaa sheegay in sheegashadiisa aysan sal lahayn. Waxaa muuqatay in madaxweynaha la doortay ee Joe Biden uu gobolkaasi ku guuleystay ilaa 80,000 oo cod ah.

Trump ayaa weli sheeganaya guul. Laakiin gudaha Aqalka Cad, dadku waxay arkaan sida ay wax u socdaan. Way ogyihiin in maalmaha ay ku sugan yihiin West Wing ay xisaabsan yihiin. Waxay sidoo kale ogyihiin in ninka madaxda u ah uu guul darreystay.