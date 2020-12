Jacaylkaagii hore in aad cafiso maxay aad ugu adag tahay?

Waligeedba way adag tahay in labo qof oo jacayl uu ka dhaxeeyo ay kala go'aan, laakiin maxay tahay sababta ay dadka qaarkood dagaal ugu galaan sidii ay dib ugu hanan lahaayeen jacaylkoodii hore, halka kuwo kalena ay kasii cararaan masaafe dheer?

Rabitaanka ku aaddan in aan dib u shidno shumac mar hore damay wuxuu salka ku hayaa arrimo ku saabsan maskaxdeenna.

Yannes waxaa indheheeda ka qubanayay illin markii ay gacaliyaheeda George u sheegeysay in xiriirkooda uusan sii socon karin. Intii ay waddada sii socotay, haweeneydan 28 sano jirka ah ee u dhalatay Hong Kong waxay dareemeysay xoogaa nafis ah, gurigeeda ayeyna usii lugeyneysay iyadoo qalbi jaban.

"Laakiin sida aan u fakarno way kala duwan tahay, xaaladdaasna isma baddasho waligeed. Waxaan iska tiray dhammaan sawirradiisii ku jiray ciwannadeyda baraha bulshada, waxaana ogahay in hadda ay tahay markii ugu dambeysay ee aan isla joognay."

Annaga oo dhan badankeen wuu nagu jiraa dareenka la xiriira in wax burburay aan dib u raadinno. Ku dhawaad saddex meelood labo meel oo ka mid ah ardayda jaamacadaha, way ku dhacdaa in dhowr jeer ay dib u soo celiyaan xiriir jacayl oo ka go'ay marar badan, halka kala bar ka mid ahna ay gogosha wadaagaan iyagoo uu xiriirkooda burburay ka dib.