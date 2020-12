Falanqaynta doorashada Soomaaliya: "Waxaa noo muuqata khatar weyn haddii doorashadu dib u dhacdo"

"Waxaa keenay dib u dhaca doorashada dabcan, isfahan la'aan ka dhacay qaabkii loo fulin lahaa heshiiskii doorashada, gaar ahaan dhaw arrimood oo taagtaagnaa iyo guddigii la soo magacaabay oo qar ka mid musharrixiinta doorashada madaxtinnimada ay walaac ka muujiyeen ayna diideen ayaa keenaysa iyo dhawr arrimood oo kale oo ay ka mid yihiin, arrinta Gedo, xildhibaannada Gobollada Wqooyi sida lagu keenayo guddiyadooda iyo arrimo la xidhiidha ayaan isleeyahay in dib u dhacaas ay keeneen"

Dib u dhaca iyo sharci ahaan

Dhanka kale waxaa la is weydiin karaa haddiiba ay dhacdo oo muddo xileedkoodi sidaa ku dhammaado iyada oo aan doorasho dhicin sharci ahaan ma sii joogi karaan? Oo ma ahaan doonaan senatarrada Aqalka Sare ee Soomaaliya!

"Qorshahan wuxuu ahaa in maanta ay bilaabto 27-ka dcember-na ay dhammaystirnaadaan xildhibaannada aqalkani tani waxa ay u muuqataa in ay dib u dhacayso. Sharcigaa kala guurka ah ee doorashada dadban lagu aadayo ee aannu ansixinnay waxaa lagu daray in inta baarlamaan cusub laga dhaarinayo ama madaxweyne cusub la samaynayo hayadaha dawladda ee sii jirey ayaa sii shaqaynaya, haddiib dib u dhac yimaaddo"