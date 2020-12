Trump ma wuxuu doonayaa in uu cafis u fidiyo dadka isaga u dhow?

Waaxda caddaaladda Mareykanka ayaa fiirineysa sheegashooyinka ah in dad u ololeeyay Trump ay isku dayeen in ay adeegsadaan laaluush si ay u helaan cafis madaxweyne, sida ay muujinayaan waraaqaha maxkamadda ee aan la shaacin.

Dhanka kale, warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaysa in Mr Trump uu ka hadlayey suurtagalnimada ah in la cafiyo xubno qoyskiisa ka tirsan.

Trump yuu cafiyey illaa iyo hadda?

Tiro ka mid ah xulafada Trump ayaa lagu soo warramayaa in ay rajeynayaan in loo naxariisto, oo ay ku jiraan lataliyayaashii hore Rick Gates iyo George Papadopoulos, oo labaduba lagu xukumay hayo baadhitaan la xiriira faragelintii Ruushka ee doorashadii 2016.

The New York Times ayaa sheegaysa in Mr Trump uu u muuqdo mid ka walaacsan mustaqbalka madaxweynaha Joe Biden iyo maamulka Dimuqraadiga in ay bartilmaamedsan karaan caruurtiisa kala ah Donald Jr, Eric iyo Ivanka Trump, iyo sidoo kale ninka Ivanka seygeeda ah ee Jared Kushner, oo ah lataliye sare oo ka tirsan Aqalka Cad.