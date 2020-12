Jikada iyo Ragga Soomaalida: Maxaa qasbaya in gabadhaha lagu kaliyeelo howsha jikada?

Ragga Soomaalida intooda badani war uma ahayaan waxa ka socda jikada guryahooda. Waxaa la dhihi karaa; in kasta oo ay jikadu tahay buqcada ugu muhiimsan guriga, marka loo eego nolosha qoyska iyo caafimaadkooda, haddana waa meesha ugu yar ee ragga Soomaalidu lugahooda geeyaan.

Marka ragga Soomaalidu ay subaxdii ka kallahayaan guryahooda, iyo marka ay kusoo laabtaan labadaba, waxay jecel yihiin in ay afka wax ku dhuftaan, haddana iskuma mashquuliyaan waxa ka socda meesha ay ka yimaadaan ee ah jikada.

Markii ay magaalooyinku cammirmeen, dhaqankaasi halkii ayuu kasii socday. Way tar tahay in nin Soomaaliyeed uu jikada galo si caadi ah, isagoo qasadkiisu yahay inuu reerka cunto u kariyo.

Fekerkan labo-bogleynta ah waa kan keenay in xataa dumarka Soomaalida qaarkood ay raggooda kula diriraan marka ay jikada u dhawaadaan ama ay damcaan iney cunto kariyaan. " Iga soo bax, iyo qodqode miyaad tahay, maxaa jikada ku dhex geeyay' ayaa ka mid ah hadallada ay maqlaan ragga marka ay jikada soo fiiriya is yiraahdaan.

Waxaad arkeysaa reer dhan oo odaygii iyo wiilashii qaan-gaarka ahaa ee reerku ay hurdayaan oo gabar yari kaligeed soo jeeddo waaberigii, iyadoo indhaha qaac ka galayo, si ay u diyaariso cuntadii ay cuni lahaayeen raggaas hurdayaahi. Walibana ay dhici karto in ay canaantaan oo haruufaan marka ay la dhici waayaan sida ay wax u karisay, iyadoo haddana aan waxba hagran huradadiina loo diiday. Jawaabta kaliya ee ay bixisana waxay tahay in ay indhaha ka fiiriso oo iyadoo xishooneysa ay iska aamusto.

Waxaa dhacda in wiil iyo gabar hal qoys wada dhalay oo iskuul wada dhigta, in gabadhu soo hor kacdo oo quraacdii reerka oo uu wiilku ku jiro ay kariso, dabadeedna ay si hal-haleel ah dharkii iskuulka inta gashato ay ay sidaa ku aaddo. Haddhow markii laga soo daayana howsha ugu horreysa ee ay qabato ay noqoto in inta ay buugaagteedii ay sariiraa ku tuurto ayna calalkii saakay ay jikada uga tagtay gashato, oo ay billowdo iney qadaddii kariso.