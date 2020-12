Baarlamaanka Iiraan oo ansixiyay sharciga Niyuukleerka dalkaasi

Iiraan ayaa waxaa saarnaa cunaqabateynno ay reer galbeedku ku soo rogeen, kuwaa oo looga gol-leeyahay in loogaga hortago in ay sameysato hub Niyuukleer ah.

Muxuu sharcigani cusub uga dhigan yahay barnaamijka Niyuukleerka Iiraan?

Biden oo lagu wado in xilka loo dhaariyo 20-ka Janaayo ee sanadka soo socda, ayaa wargeyska New York Times u sheegay in arrintaasi "ay adkaan doonto", balse "waxa ugu adag ee la ogolaan karayo ay tahay in Iiraan ay sameysato hub Niyuukleer ah ".