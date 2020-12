Mareykanka ma wuxuu doonayaa inuu weerar gaadmo ah ku qaado Iran?

Qaar kale ayaa qaba in booqashada Kushner ay tahay mid uu ku doonayo inuu ku xaliyo khilaafka Khaliijka ee u dhaxeeya dalalka Sacuudiga, Imaaraaka iyo Baxrey oo dhinac ah iyo dowladda Qadar.

"Weerar lagu qaado Iiraan"

Abdel Bari Atwan oo wax ku qora wargeyska Rai Al-Youm ee ka soo baxa London ayaa yiri: "ma rumeysnin in wiilka uu soddogga u yahay Trump uu doonayo inuu qaado tallabao ay dan ugu jirto Carabta, sababta ah waxaa jirta arrin uga muhiimsa oo ah in la jabiyo takoorka lagu hayo Israa'iil islamarkana Carabta iyo Israa'iil la isu soo dhaweeyo.

Qara ka mid qoraayada ayaa waxay ku tilmaameen u jeedada ka dambeysa booqashada, Mareykanka oo damacsan in uu weerar "xaddidan ama dhameystiran uu ku qaado Iiraan toddobaadyada soo socda."

Qoraaga lagu magacaabo Atwan ayaa intaa ku daray: "Dhammaan wararka loo dusiyay wargeysyada Mareykanka sida wargeyska 'Wall Street Journal', oo ah wargeys uu aad u jecelyahay Trump taasi oo ah in booqahada Kushner iyo kooxdiisa u jeedadeedu tahay inay dib u heshiisiin u sameeyaan Qadar iyo Sacuudiga, waa been iyo marin-habaabin, waxaana lagu qarinayaa u jeedada wayn oo ah in Iiraan la weeraro toddobadayada soo socda"