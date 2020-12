Jasiiradda Rose: Amiirkii dhisay jasiirad isaga u gaar ah

Jasiiradda Rose, oo ah filim cusub oo ka bixi doona shirkadda Netflix ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sheekada dhabta ah ee Giorgio Rosa iyo dagaalkii uu kula jiray dowladda Talyaaniga isaga oo doonayay in jasiiraddii uu naftiisa u dhisay loo aqoonsado dal madax bannaan.

Maxay ahayd Jasiiradda Rose?

Jasiiradda Rose "oo ah sheeko ku saabsan xorriyadda, sida Giorgio Rosa uu uga soo horjeeday dowladda," ayuu sheegay Rovere in. "Uusan dooneyn inuu ka soo horjeesto sharciga, sababtoo ah sharciga sanadihii 60-meeyadii wuxuu dhigayay in haddii aad in ka badan lix meyl u jirto xeebta, ay tahay dhul aysan cedna lahayn, sidaas darteed aad ku sameyn karto waxaad doonto - sida inaad Dayaxa ku sugan tahay.