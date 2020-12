Qalalaasaha Tigray: 'Sida dagaalku ugu qasbay adeerkey inuu qaxooti ku noqdo Sudan'

Waaxda maalgashiga waxaa saameeyay dagaal

Mr Abiy ayaa cambaareeyay doorasho Tigray, wuxuuna ku tilmaamay mid sharci darro ah halka TPLF ay sheegtay in aysan isaga aqoonsaneyn ayna rumeysan yihiin in muddada xileedkiisu dhammaaday.

'Adeerkey wuxuu qaxay xilli habeen ah'

Adeerkey waa Tigray, wuxuu sheegay, in dhac baaxad leh loo geystay hantida shacabka Tigrayga, dilalna lagula kacay. Wuxuu xusay inuu xaqiiqsaday sida ay noloshiisa khatar ugu jirto markii uu arkay in shaqaalaha Amxaarada ee sida nabadda leh ugula noolaa kana shaqeysan jiray gobolka - ay hadda ugu sheegayaan xoogagga gaarka ah ee Amxaarada iyo maleeshiyaadka meesha ay Tigrayga kaga sugan yihiin Humera.

Qodobbo dheeraad ah oo la xiriira xasaradda Tigray:

Adeerkey wuxuu sheegay in sidoo kale madaafiic xoog leh ay ka soo dhacayeen dhanka Eritrea, inkastoo labada dowladood ee madaxweynaha Eritrea, Isaias Afwerki iyo Abiy Axmed ay dafireen in dhanka maamulka Casmara ay ku biirtay howlgalka militari ee ka dhanka ah maamulkii Tigray.

Ka dib wada hadalkaas in ka badan labo toddobaad kahor, wax war ah kama maqlin isaga, mana aanan awoodin in aan la xiriiro. waxaa go'aan isgaarsiinta qeybo badan oo ka mid ah Tigray, xaaskiisa iyo carruurtiisa kama war hayaan inuu qaxooti ku noqday Sudaan.

'Duqeymaha cirka ayaa ku qasbay in ay qoyskeyga qaxaan'

Ururka TPLF wuxuu sheegay in ciidamada dowladda Itoobiya ee ku sugan Mekelle ay dileen 19 rayid ah, ayna dhaawaceen in ka badan 30 kalena, balse Abiy Axmed ayaa sheegay in hal qof oo rayid ah aan lagu dilin howlgalkii militari ee toddobaadyada ka socday Tigray.

'Xilligii ugu adkaa nolosheyda'

Waaliddiinteyda iyo walaalahey waxay ku noolaayeen agagaarka jaamacadda, sidaas darteed qofka aan la xiriiray ayaa ii sheegay in ay ka tageen gurigooda - oo ay in muddo ah ku noolaayeen qoyska meel kale - waxayna la degeen saaxiibbo kale oo ku nool magaalada.

Hadda xaaladdaas way is beddeshay, inkastoo Ra'iisul Wasaare Abiy uu ku dhawaaqay in howlgalka militari uu dhammaaday ka dib qabsashadii Mekelle, haddana weli waxaa jiro warar ku saabsan in dagaalka iyo duqeymaha cirka ay ka socdaan qeybo ka tirsan Tigray.