Maxaad ka taqaannaa gabdhaha ilaaliya xiddigaha filimada, sida Shahrukh Khan?

Waxaa mar kasta la socda ilaalo. Ilaaladan waa khasab in ay xiddigaha filimada raacaan, sababtoo ah waxay jilayaashu leeyihiin taageerayaal badan oo mararka qaar aan la xakameyn karin marka ay meel ku arkaan.

Si tartiib tartiib ah ayey u badaneysay tirada haweenka ilaalada u noqonaya jilayaasha filimada ee Hindiya, hase yeeshee fayraska corona iyo xayiraaddii dhaqdhaqaaqyada ee mudadada dheer jirtay ayaa sii xoojiyay baahida loo qabo in ilaalo ay la socdaan jilayaasha.

Sida ay horay shaqada ahaan jirtay

Kahor inta uusan dillaacin cudurka safmarka ah, duubista filimada waxay u socon jirtay si aan kala joogsi lahayn. Filimada uma aysan baahnaan jirin in la xayeysiiyo ama magaalooyinka loo tago si dadka loo jecleysiiyo.

Wareysi gaar ah oo ay siisay BBC-da laafteeda af Hindiga ayey ku tidhi: "Raggu way helaan shaqo laakiin annagu badanaa ma awoodno inaan noqonno dumar ilaalo ah, waxaa nagu kallifaya nolosheenna oo adag iyo dhibaatooyinka aan la kulanno, walina way sii adkaanayaan xaaladaha ay dumarka wajahaan."

Fahmida waa iskaabulo tan iyo 17 jir markii ay ahayd

Fahmida Ansari waxay sheegtay in tan iyo markii ay da'deeda ahayd 17 jir ay soo ahayd hooyo iskaabulo ah.

"Seygeygii hore waligiis ima uusan weydiinin xaaladda gabadheenna ilaa mar dhow laga soo gaaray. Sidaas darteed waxaan go'aan ku gaaray in aanan waligeyn nin guursanin mar kale, oo gabdheyda aan kaligey iska korsado. Qof aan saaxiib nahay ayaa iisoo bandhigay shaqada ilaaliyenimada, waan ka aqbalay waxaana billaabay inaan waardiye u noqdo xiddigaha filimada," ayey tidhi.

Waxay ilaalo ka ahayd filimada ay ka midka yihiin Zero, Super 30, Padmavat, Mardaani, Kalank, iyo xafladdii arooska ee atariishada Sonam Kapoor. Sidoo kale waxay mar walba ka dhex muuqataa ilaalada xayeysiimaha ay jilayaashu u sameeyaan filimadooda.

Filimka lagu magacaabo Zero, waxaa jilayaashiisa ugu waaweyn ka mid ah Shahrukh Khan, Katrina Kaif iyo Anushka Sharma.

Fahmida waxay sheegtay in markii ugu horreysay fursadaha shaqadan ay dumarka siisay shirkadda amniga ee uu leeyahay jilaaga lagu magacaabo Ronit Roy, kaddibna uu ku xigay Deepak Singh oo ay qaraabo yihiin Ron, kaasoo isagana dumar ka shaqaaleysiiyay shirkaddiisa amniga ka howlgasha ee Dom.

Iyadoo arrintaas ka hadleysa ayey Fahmida tidhi: "Way nagu kalsoonaayeen, waxayna na siiyeen fursado badan. Hadda iyaga laftooda shaqo nooma hayaan. Taas iyaga khalad kuma laha, sababtoo ah haddiiba aysan shirkadaha filimada dalbanin in amnigooda la sugo, iyaguna shaqo nooma heli karaan."

"Xayiraaddii dhaqdhaqaaqyada kaddib, Sanjay Leela Bhansali oo kaliya ayaa na soo wacay oo aan u shaqeynay, cid kalena ma jirin. Waxay u muuqataa in corona uu annaga dhibaato gaar ah nagu yahay dumar ahaan. Arrintan waxay ku socotaa in aan baahi u dhimanno. Waxaa jira dumar ila mid ah oo maalin kasta waca shirkadaha amniga, oo weydiiya inay wax shaqo ah u hayaan wali."

Waxay tidhi: "Filimada aan ilaalada ka ahaa waxaa ka mid ah Super-30, Zero, Chhapak, iyo Kalank, sidoo kalena waxaa ka soo shaqeeyay xaflado waaweyn."

"Mararka qaar waa nala riixaa, mararka qaar dadka waan ku xanaaqnaa, kaddib dadka dib ayey noogu soo jeestaan wayna na aflagaaddeeyaan, laakiin waa inaan iska dulqaadanno. Dadka qaarkood wax bay ku tuuraan xiddigaha balse shaqadeenna waa inaan ka ilaalinno inay wax dhaawac ah kasoo gaaraan. Waxaa kale oo aan ka hor tagnaa in jilayaasha aan lagu khasbin inay dadka qaar sawirro la galaan."

"Aniga iyo qoyskeygaba waan jecel nahay shaqadeyda sababtoo ah aad baa naloogu xushmeeyaa halkan. Qoyskeyga aad bay u farxaan marka ay qaraabada kale u sheegayaan inaan ilaaliyo xiddigaha filimada, lacagta nala siiyana way fiican tahay, jilayaasha ayaa si aad ah noo xushmeeya."

'Mararka qaar waa inaad feejignaato'

Shaqada amniga ka sokow, waxay haweenkan ilaalada ah sameeyaan howlo ay ka mid tahay in la dhowro xuquuqda filimada, sida ay sheegtay Sunita.

"Mar kasta oo duubista lagu sameynayo meel bannaan ah, dadku waxay na weydiiyaan in goobtaas filim lagu duubayo, annaguna been ayaan u sheegnaa oo waan ka qarinnaa filimka la duubayo magaciisa, sababtoo ah haddii aan u sheegno in uu Shahrukh Khan joogo meeshan, dadkaas maalintii oo dhan waxay u taagnaanayaan inay na dhibaan, sidaas awgeed mararka qaarkood waa inaad feejignaato."