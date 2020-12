Nin Mareykan ah oo loo heysto 'xatooyada' lacag badan oo ay Soomaaliya leedahay

Bayaan ay soo saartay Waaxda Caddaaladda Mareykaka ayaa lagu sheegay in ninkaas lagu soo oogay 11 dacwadood oo isugu jira wax isdaba marin iyo musuqmaasuq, isagoo damacsanaa inuu si sharci darro ah gacanta ugu dhigo maamulista lacag dhan 12.5 milyan oo doolar oo ah hantida Soomaaliya.

Warkan oo lasoo dhigay bogga internet-ka ee Waaxda Caddaaladda, ayna sidoo kale soo tabiyeen warbaahinta ugu waaweyn dalka Mareykanka, ayaa lagu sheegay in qareenka oo lagu magacaabo Jeremy Schulman, da'diisuna tahay 47, uu matalayay dowladda Soomaaliya, sidaasna uu lacagta ku dhici rabay.

Dacwadda ka dhanka ah Mr Schulman ayaa lagu qeexay in muddadii u dhaxeysay 2009-kii ilaa 2014-kii uu dowladda Soomaaliya wakiil uga ahaa dadaalkii ay ku dooneysay inay ku soo ceshato hanti uga maqneyd meelo ka mid ah caalamka, isagoo howshaasna uga qaadanayay qeyb ka mid ah lacagtaas oo uu ku sheegay qiimaha shaqadiisa iyo kharashka ku baxayay howsha.

Si uu khiyaanada u hirgaliyo, Schulman iyo dad kale oo uu kaashanayay ayaa sida lagu eedeynayo sameystay warqado been abuur ah oo ay ku muujinayeen in uu isagu dowladda Soomaaliya wakiil ka yahay, uuna oggolaansho u heysto soo celinta lacagtaas. Warqadahaas ayuu geeyay bangi ceymis ka heysta federaalka iyo hay'ado kale.

Intaas waxaa sii dheer in uu Mr Schulman, sida lagu eedeynayo, ka been sheegay xogta rasmiga ah, uuna qariyay macluumaadkii uu kasoo ogaaday bangiyada iyo waliba warqadihii been abuurka ahaa ee tilmaamayay matalaaddiisa dowladda Soomaaliya.