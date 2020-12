Trump oo amray in Soomaaliya laga soo saaro ciidamada Mareykanka ka hor xil wareejintiisa

Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee The Pentagon ayaa sheegeysa in madaxweyne Trump uu dalbaday in ku dhawaad dhammaan ciidamada Mareykanka laga soo saaro gudaha Soomaaliya ka hor inta uusan xilka wareeejin bisha soo socota.