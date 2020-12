Gambadhkii Amiir Cabdullaahi B. Cabdishakuur [1885-1887]

Henin Jami Axmed Abogn waa 96 jir, xusuusteeda iyo garashadeeduba aad u door roon yihiin, kana muuqato isku kalsooni iyo dadnimo sare. Waxa ay ku faanaysaa taariikhdeeda, waxa na ka muuqata shakhsiyad hal-adag, xusuus wanaagsan, iyo sheeko xariirinimo ilbaxnimo ku dheehan tahay. Waxa ay ii oggolaatay in aan ku fadhiisto gambadhkii uu adeegsan jiray awowgeed Amiir Cabdullaahi b. Maxamed Cabdi Shakuur, kolka uu waysaysanayo. Gambadhkaas oo si lexejeclo leh ay u ilaalinaysay muddo dheer.

Amiir Cabdullaahi b. Muxamed b. Garaad Cali b. Cabdishakuur waxa la doortey badhtamihii 1885kii kolkii in yar uun ka hor aabbihii Amiir Muxamed laga xayuubiyey darajada, ee la diley. Xilligaas oo ahayd muddadii koobnayd ee ay Masar ka talinaysay Harar. Amiirka cusub waxa lagu doortey tuhun togan oo lagu qabay dulqaadkiisa, dadjecelaykiisa, maato-ilaalintiisa iyo kartidiisa maamul. Doorashadiisii ka dib, amiirku wuxuu durba muujiyey tuhunkii laga qabay isagoo bilaabay in uu dhiso ciidan xooggan, ku ilaaliyo dadka dhaqanka suubban ee diinta, u kala diro culimo dhulka Oromadu degto si ay diinta u soo baraan, kana ururiyo cashuur dadka si wax loogu qabto. Amiir Cabdullaahi waxa dawladnimada Harar ka qaaday Boqor Minilik II, ka dib markii uu ku jebiyey dawladda Harar dagaalkii Jalanqo. Xilligaas waxa wali ka talinayay Itoobbiya Boqorkii Yohannes IV, balse Sahle Miryam (oo laba sannadood uun ka dib loo caleema saari doono Boqorka Itoobiya, loona bixin doono Minilik-gii Labaad), waxa uu soo hindisey dagaal uu ku guulaystay in uu ku jebiyo dayrkii dawladnimada Harar. Jabkaasi waa kii horseeday dariiqii baaba'a ee saldanaddii Islaamka ee Harar ee kunka sannadood soo talinaysay.