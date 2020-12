Shiinaha oo noqonaya dalka labaad ee calankiisa ka taaga Dayaxa

Shiinaha ayaa calankiisa ka taagay Dayaxa, in ka badan 50 sano kaddib markii uu Mareykanku calankiisa xiddigaha iyo diillimaha leh ka taagay halkaas.

Labo howlgal oo hore oo Shiinuhu ku tegay dayaxa ayaysan suurtogelin in calanka laga taago Dayaxa.

Sanadkii 2012 Nasa ayaa soo bandhigtay sawirro muujinaya in shan ka mid ah calamada ay weli taagan yihiin, balse khubarrada ayaa sheegay in laga yaabo in kalarka calankaasi uu isku beddelay caddaan, sababo la xiriira kulka cadceedda.