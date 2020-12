'Cudur dhif ah oo si tartiib ah u naafeeyay gacmaheyga iyo lugaheyga'

Isla xilligaas, dunidii aan garanayay way is beddeshay.

Nasiib wanaag, inta badan dadka way ka soo kabtaan xaaladdan iyaga oo dib u hanta isticmaalka jirkooda. Dadka qaar gebi ahaanba way soo kabtaan halka kuwo kalena ay ku tiirsadaan gaariga naafada.

Waxaan mar walba dadka u sheegaa - iyaga oo maray xaalad nafsi ah oo cakiran - in habkaan uu noqon doono mid ay nafis ka dareemaan. Wuxuu ka caawin doonaa in ay micno u sameyso wixii ay soo mareen.

Sidaas daraaddeed waxay Anna soo jeedisay inaan filim ka sameeyo xanuunkeyga - waxaa laga yaabaa in ay taas igu qasabto in aanan ka aamusin xanuunka oo aan ka hadlo.

Waxaan bilaabay in aan raadiyo dadka uu saameeyay xanuunka GBS, aniga oo rajo ka qaba in ay iga caawin doonaan inaan fahmo xaaladdeyda.

Waxay ahayd markii aan dareemay saameynta buuxda ee xanuunka. Halka uu iyaga ku dhacay xanuunka gebi ahaanba naafeeyay kahor inta aysan si tartiib ah u bilaabin in ay soo kabtaan, aniga taas beddelkeeda, xaaladdeydu way ka sii dareysay.

Sameynta filimkan wuxuu igu qasbay in aan ka hor imaado xanuunkeyga. Waxay sidoo kale ii horseeday in aan si wanaagsan ugala hadlo qoyskeyga. Waan ogaa wiilkeyga Louis, oo 11 jir ah, iyo gabadheyda 14 jirka ah ee Ami inay su`aalo qabeen, balse su'aalahaas horey ugama jawaabin si fiican.

Tani waa markii aan ogaaday in aan isaga hadasho dokumentariga si aan u dareemo nafis, waxayna i tustay in ay tahay in aan la hadalno dadka iigu dhow, mar walba oo ay nolosha nagu adkaato.

Markii uu Louis i weydiiyay in sidoo kale laga yaabo in xanuunkeyga oo kale uu ku dhaco, waxaan ogaaday in ay muhiim ahayd in aan carruurteyda u oggolaado in ay i weydiiyaan su`aalaha ka guuxaya maskaxdooda. Waxaan u sheegay in uusan khatar weyn igu ahayn xanuunka, sida dadka kaleba.