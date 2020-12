Qalalaasaha Tigray: Abiy Axmed, muxuu u dagaal geliyay ciidamadiisa?

Mr Abiy markii uu awoodda qabtay wuxuu helay taageero badan, wuxuu qaaday tallaabooyin dhowr ah oo meesha loga saarayo musuqmaasuqa iyo tacaddiyada ka dhici jiray Itoobiya markii ay talada hayeen TPLF in ka badan 25 sano.

Booliska waxay digniin u direen nin kamid ahaa dadkii Abiy usoo xulay abaal marinta nabadda

Wuxuu la rumeysanaa in muwaadiniinta uu waajib ka saaran yahay inay u durbaan tumaan howlgalka militeri ee uu Abiy ku dhawaaqay ee ka dhanka ah TPLF, saraakiisha Federaalka waxay dhaleeceen kala kulmeen howlgalka militeri xitaa waxay bartilmaameedsadeen aqoonyahan u dhashay dalkaas oo fadhigiisu yahay UK kaas oo kamid ahaa dadkii Abiy usoo xulay in uu ku guuleysto abaal marinta nabadda.

Awol Allo oo ah bare sare oo ka tirsan jaamacadda ku taalla UK ee Keele ayaa sheegay in warbaahinta dowladda Itoobiya uu ka maqlay in booliska ay ku eedeeyeen in "uu warbaahin caalami ah uu adeegsanayo sidii dalka ay ku burburin lahaayeen"- waxay arrintani ka dambeysay wareysi uu siiyay warbaahinada sida BBC iyo Al Jazeera.