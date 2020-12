Xayiraadda Corona: Nin Talyaani ah oo ay xaaskiisa murmeen oo lugeeyay 450Km

Dadka qaar waxay ku tilmaameen ninkan in uu ahaa halyeey gaaray go'aan adag balse waxay dhaleeceeyeen ganaaxa lagu riday, waxay sheegeen qaarkood in aheyd in ninkan la abaal mariyo balse uusan mudneyn in la ganaaxo.