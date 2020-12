Maxaa sababay in dheerarka buurtaan uu ka siyaado intii hore loogu ogaa?

khuburada qaar ayaa aaminsan in arrintaan uu sababay dhulgariir aagaas ku dhuftay sanadkii 2015-kii

Illaa iyo hadda dalalkaan ayaa ku kala aragti duwan in lagu daro daboolka barafka ee buurta dusheeda sare ka muuqanaya . Dhererka cusub waa 8,848.86 oo Mitir .

Qiyaastii hore ee rasmiga ahed ee Shiinaha waxey aheyd 8,844.43 oo Mitir taas oo buurta ka dhigtay in ku dhow afar mitir in ay ka hooseeyo oddaraska dalka Nepal.

Saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee Nepal iyo waaxda baarista ee dalkaas ayaa sheegay in khuburo ka socota labada dal ay iska kaashadeen inay isku afgartaan dhererka cusub.

Maxay ugu kala duwan yihiin dhererka rasmiga ah?

Mas'uuliyiinta Shiinaha ayaa horay u sheegay in buurta Everest ay tahay in lagu cabiro dhererkeeda dhagaxa, halka mas'uuliyiinta Nepal-na ay ku doodeen in barafka dusha sare ka bidhaamaya lagu daro xisaabta.